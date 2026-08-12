На Лиманському напрямку українські військові рознесли російські танки
Українські військові вдарили по техніці росіян. Знищено одразу два ворожих танки
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити результати роботи пілотів підрозділу "Страж" бригади "Помста". В результаті ударів знищені 2 ворожі танки, РСЗВ "Козєрог-1", дві гармати, мототранспорт, генератор, антена звʼязку і жива сила.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
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