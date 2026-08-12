На Дніпропетровщині чоловік до смерті побив співмешканку під час сварки

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кам’янському правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у смертельному побитті своєї співмешканки. Від отриманих травм 53-річна жінка померла

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, злочин стався вночі 10 серпня у квартирі, де проживала пара. Між чоловіком і жінкою виникла побутова сварка, під час якої підозрюваний схопив зі столу пляшку та вдарив нею потерпілу по голові.

Унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень жінка померла на місці.

На виклик прибули працівники Кам’янського районного управління поліції, які провели першочергові слідчі дії та встановили обставини події.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Києві ювенальні прокурори повідомили про підозру двом неповнолітнім хлопцям, яких підозрюють у хуліганських нападах на двох жінок на Подолі.