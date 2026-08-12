Поліція Харкова спростувала інформацію про нібито незаконне затримання чоловіка

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Поліція Харківської області заявила, що поширена в соціальних мережах та Telegram-каналах інформація про нібито незаконне затримання чоловіка в Харкові не відповідає дійсності

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області, передає RegioNews .

У повідомленні правоохоронців зазначається, що оприлюднені відомості викривляють фактичні обставини події.

За даними поліції, її працівники виконували доручення Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві щодо розшуку підозрюваного в межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану.

Правоохоронці наголошують, що діяли відповідно до вимог чинного законодавства та в межах наданих повноважень.

У поліції пояснили, що після встановлення місцеперебування чоловіка, який перебував в офіційному розшуку та щодо якого існувала ухвала суду про затримання з метою приводу, були проведені необхідні процесуальні дії.

Поліція Харківщини закликала громадян і адміністраторів інформаційних ресурсів користуватися інформацією з офіційних джерел та не поширювати неперевірені повідомлення, які можуть вводити суспільство в оману та спотворювати реальні обставини подій.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.