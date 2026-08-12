На Рівненщині затримали серійного злодія, який обікрав три новобудови

Фото: поліція Рівненської області

У Рівненському районі поліцейські затримали 57-річного жителя села Олександрія, якого підозрюють у серії крадіжок із приватних будинків у селі Біла Криниця

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у липні та серпні 2026 року чоловік, користуючись відсутністю власників, віджимав металопластикові вікна та проникав до новобудов, звідки викрадав будівельне обладнання, електроінструменти, вимірювальну техніку.

Правоохоронці встановили, що викрадені речі підозрюваний продавав іншим людям, а отримані гроші витрачав на власні потреби.

У результаті його дій трьом потерпілим завдано збитків на суму близько 45 тисяч гривень.

Правоохоронці розшукали чоловіка у лісосмузі поблизу села Олександрія.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили частину викраденого майна.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави, однак наразі її не внесено.

Нагадаємо, що у Марганці на Дніпропетровщині поліцейські викрили чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок із магазинів.