Елітний аквапарк та мільйони доларів: на Львівщині викрили шахрайський кол-центр

Фото: СБУ

СБУ, прокуратура та поліція викрили на Львівщині мережу шахрайських кол-центр. Вони виманювали гроші в українців та громадян країн ЄС

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, шахрайські "офіси" працювали під прикриттям надання фінансових послуг. Зокрема, зловмисники дзвонили потенційним жертвам та представлялися працівниками банків та інших фінустанов. Аферисти переконували людей, що вони нібито повинні переказати кошти на інші рахунки, щоб "захистити гроші".

Під час обшуків у зловмисників знайшли майже 2 мільйони доларів, елітний автопарк, а також десятки одиниць комп’ютерної техніки, банківські картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, прокуратура викрила колл-центр, який виманив у людей понад 12 мільйонів гривень. Зокрема, чимало потерпілих - це громадяни Чехії.