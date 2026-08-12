Майже 50 атак за день: окупанти масовано били по трьох районах Дніпропетровщини, є руйнування
Російські військові протягом дня майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини, пошкоджені кілька підприємств та будинків
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Для атак росіяни застосували безпілотники, авіаційні бомби та артилерію.
У Нікопольському районі ударів зазнали місто Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені підприємство, будинок культури, багатоквартирний та приватні будинки, автівка.
У Синельниківському районі під ударом були Миколаївська, Українська, Дубовиківська громади. Пошкоджені агропідприємство і приватні будинки.
У Криворізькому районі росіяни завдали удару по Зеленодольській громаді.
Нагадаємо, що протягом 12 серпня 2026 року російські війська атакували населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією та дронами різних типів.