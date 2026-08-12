Майже 50 атак за день: окупанти масовано били по трьох районах Дніпропетровщини, є руйнування

Фото: поліція Дніпропетровської області

Російські військові протягом дня майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини, пошкоджені кілька підприємств та будинків

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак росіяни застосували безпілотники, авіаційні бомби та артилерію.

У Нікопольському районі ударів зазнали місто Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені підприємство, будинок культури, багатоквартирний та приватні будинки, автівка.

У Синельниківському районі під ударом були Миколаївська, Українська, Дубовиківська громади. Пошкоджені агропідприємство і приватні будинки.

У Криворізькому районі росіяни завдали удару по Зеленодольській громаді.

Нагадаємо, що протягом 12 серпня 2026 року російські війська атакували населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією та дронами різних типів.