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17 липня 2026, 15:58

Посилення безпекового блоку: Зеленський призначає Ігоря Клименка секретарем РНБО

17 липня 2026, 15:58
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Фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України, відповідний указ про призначення вже готується

Про це Зеленський повідомив у телеграм, передає RegioNews.

Зеленський повідомив, що провів зустріч з Клименком та висловив вдячність за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.

"Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", – зауважив глава держави.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького головою уряду.

Раніше Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Також він високо оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника Ігоря Клименка.

Також раніше повідомлялося, що Верховна Рада, ймовірно, не проводитиме 16 липня голосування за призначення нового міністра оборони України.

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