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17 липня 2026, 15:15

На Рівненщині чиновники привласнили державне майно на понад 12 мільйонів

17 липня 2026, 15:15
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Фото: Національна поліція
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У Рівненській області викрили керівників підприємства. Вони заволоділи державним майном на понад 12 мільйонів гривень

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2023 році 60-річний засновник підприємства доручив 77-річній директорці подати заяву на оформлення часткової власності на об’єкт нерухомості. При цьому він насправді законних підстав для такого переоформлення не мав.

Згодом уже з цими документами державний реєстратор однієї з громад Рівненського району вніс відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В результаті підприємство незаконно отримало право власності на підвальне приміщення, яке перебуває у власності Міністерства освіти і науки України.

Збитки оцінюють на понад 12 мільйонів гривень.

"За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що Голованівська окружна прокуратура викрила схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлі палива для закладів освіти. Директор київського підприємства поставив до шкіл вугілля, яке за своїми характеристиками не відповідає державним стандартам.

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