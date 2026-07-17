В Одесі наркоділок "залучив" до продажу кокаїну 10-річну доньку
В Одесі судили чоловіка, який був причетний до продажу кокаїну. Наркотики він ховав у рюкзаку маленької доньки
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, чоловік налагодив схему продажу кокаїну на території Одеси та області. Для того щоб ховати наркотики, він ховав "товар" у пачках з-під кукурудзяних паличок, які складав до рюкзака 10-річної доньки.
Увечері у вересні 2023 року чоловік викликав знайомого таксиста та попросив відвезти його з донькою до одного з одеських барів. Дитину ділок використовував як прикриття. Поблизу бару він залишив доньку в салоні, а сам пішов на зустріч з потенційним "клієнтом". Вже коли він повернувся до авто, його було затримано.
Суд призначив покарання у вигляді девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність двох організованих наркоугруповань, які налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропів. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 5 мільйонів гривень.