В Одесі наркоділок "залучив" до продажу кокаїну 10-річну доньку

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, чоловік налагодив схему продажу кокаїну на території Одеси та області. Для того щоб ховати наркотики, він ховав "товар" у пачках з-під кукурудзяних паличок, які складав до рюкзака 10-річної доньки.



Увечері у вересні 2023 року чоловік викликав знайомого таксиста та попросив відвезти його з донькою до одного з одеських барів. Дитину ділок використовував як прикриття. Поблизу бару він залишив доньку в салоні, а сам пішов на зустріч з потенційним "клієнтом". Вже коли він повернувся до авто, його було затримано.



Суд призначив покарання у вигляді девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність двох організованих наркоугруповань, які налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропів. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 5 мільйонів гривень.