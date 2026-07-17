14:15  17 липня
СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста
11:23  17 липня
У Києві чоловік вбив господарку квартири шваброю та ліг спати
10:15  17 липня
На Дніпропетровщині під час купання у ставку потонула жінка
UA | RU
UA | RU
17 липня 2026, 14:15

СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста

17 липня 2026, 14:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сили СБУ знищили російський літак Ту-95 в Енгельсі. Відстань від державного кордону становить близько 800 кілометрів

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, це один із російських літаків, які окупанти використовували для ракетних ударів по Україні.

"Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає", - каже президент.

Нагадаємо, раніше СБУ провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
президент СБУ ТУ-95 удари по РФ
Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника
10 липня 2026, 22:50
"Альфа" СБУ встановила рекорд ефективності: понад 5500 окупантів знешкоджено за червень
09 липня 2026, 16:59
Спецоперація СБУ: як дрон Sea Baby вивів з ладу російський нафтовий танкер
08 липня 2026, 20:59
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Ворожа атака на Харків: ударний безпілотник влучив у Салтівський район
17 липня 2026, 15:50
В Одесі наркоділок "залучив" до продажу кокаїну 10-річну доньку
17 липня 2026, 15:40
Михайло Федоров відмовився від посади радника президента, але залишається в команді
17 липня 2026, 15:38
На Рівненщині чиновники привласнили державне майно на понад 12 мільйонів
17 липня 2026, 15:15
На Буковині аферисти виманили в людей понад півмільйона
17 липня 2026, 14:40
Служили окупантам і воювали проти ЗСУ: десять бойовиків отримали по 15 років тюрми
17 липня 2026, 14:38
В Україні виявили 9 випадків малярії: лікарі розповіли, як захиститися
17 липня 2026, 14:20
На Львівщині зупинили цілий автобус з ухилянтом - він купив "квиток" до Польщі
17 липня 2026, 13:55
На Одещині 29-річного чоловіка затримали за сексуальне насильство над двома хлопчиками
17 липня 2026, 13:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »