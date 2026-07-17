СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста

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Сили СБУ знищили російський літак Ту-95 в Енгельсі. Відстань від державного кордону становить близько 800 кілометрів

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, це один із російських літаків, які окупанти використовували для ракетних ударів по Україні.

"Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає", - каже президент.

Нагадаємо, раніше СБУ провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.