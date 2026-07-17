Ворожа атака на Харків: ударний безпілотник влучив у Салтівський район
У Харкові 17 липня зафіксували влучання російського ударного безпілотника у Салтівському районі міста
Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, влучання ударного дрона зафіксовано в Салтівському районі Харкова.
Наразі інформація про постраждалих, руйнування та наслідки атаки уточнюється. На місці працюють профільні служби.
Нагадаємо, що 16 липня унаслідок російських ударів безпілотниками по Харкову та передмістю загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.
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