На Буковині аферисти виманили в людей понад півмільйона

Фото: Національна поліція

На Буковині одразу кілька людей стали жертвами шахрайства. У поліції попереджають про схеми, які використовують аферисти

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

27-річний житель області став жертвою аферистів. У одному із месенджерів він знайшов сервіс обміну валют. Під час спілкуванням з незнайомцем він погодився провести фінансову операцію. Проте після того як чоловік перерахував понад 600 тисяч гривень - "обмінник" одразу зник зі зв'язку.

22-річна жителька Чернівецького району також стала жертвою шахрайства. Їй пропонували роботу в інтернеті. Після того як вона перерахувала "роботодавцю" понад 46 тисяч гривень, вона не отримала ані повернення грошей, ані обіцяного прибутку.

"Поліцейські вкотре закликають громадян: не довіряйте пропозиціям швидкого заробітку та вигідних фінансових операцій від незнайомців у соціальних мережах і месенджерах. Перш ніж переказувати кошти, уважно перевіряйте інформацію та користуйтеся лише перевіреними сервісами", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції.