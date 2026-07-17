14:15  17 липня
СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста
11:23  17 липня
У Києві чоловік вбив господарку квартири шваброю та ліг спати
10:15  17 липня
На Дніпропетровщині під час купання у ставку потонула жінка
UA | RU
UA | RU
17 липня 2026, 14:40

На Буковині аферисти виманили в людей понад півмільйона

17 липня 2026, 14:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Буковині одразу кілька людей стали жертвами шахрайства. У поліції попереджають про схеми, які використовують аферисти

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

27-річний житель області став жертвою аферистів. У одному із месенджерів він знайшов сервіс обміну валют. Під час спілкуванням з незнайомцем він погодився провести фінансову операцію. Проте після того як чоловік перерахував понад 600 тисяч гривень - "обмінник" одразу зник зі зв'язку.

22-річна жителька Чернівецького району також стала жертвою шахрайства. Їй пропонували роботу в інтернеті. Після того як вона перерахувала "роботодавцю" понад 46 тисяч гривень, вона не отримала ані повернення грошей, ані обіцяного прибутку.

"Поліцейські вкотре закликають громадян: не довіряйте пропозиціям швидкого заробітку та вигідних фінансових операцій від незнайомців у соціальних мережах і месенджерах. Перш ніж переказувати кошти, уважно перевіряйте інформацію та користуйтеся лише перевіреними сервісами", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Чернівецька область
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів 8 мільйонів
14 липня 2026, 21:05
На Київшині у військовій частині організували "продаж" бронювання за 9 тисяч доларів
14 липня 2026, 20:40
Обіцяв повернути з полону: аферист з Донеччини виманив гроші у дружини військового в полоні РФ
13 липня 2026, 15:40
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
В Одесі наркоділок "залучив" до продажу кокаїну 10-річну доньку
17 липня 2026, 15:40
Михайло Федоров відмовився від посади радника президента, але залишається в команді
17 липня 2026, 15:38
На Рівненщині чиновники привласнили державне майно на понад 12 мільйонів
17 липня 2026, 15:15
Служили окупантам і воювали проти ЗСУ: десять бойовиків отримали по 15 років тюрми
17 липня 2026, 14:38
В Україні виявили 9 випадків малярії: лікарі розповіли, як захиститися
17 липня 2026, 14:20
СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста
17 липня 2026, 14:15
На Львівщині зупинили цілий автобус з ухилянтом - він купив "квиток" до Польщі
17 липня 2026, 13:55
На Одещині 29-річного чоловіка затримали за сексуальне насильство над двома хлопчиками
17 липня 2026, 13:40
У Білій Церкві родини зниклих військових просять створити "Простір Надії"
17 липня 2026, 13:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »