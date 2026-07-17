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17 липня 2026, 14:38

Служили окупантам і воювали проти ЗСУ: десять бойовиків отримали по 15 років тюрми

17 липня 2026, 14:38
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Десятьох бойовиків російських окупаційних військ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2014-2024 років засуджені приєдналися до російських окупаційних підрозділів на захоплених територіях. Частина з них самостійно зверталася до так званих "військкоматів", інші погодилися служити ворогу в обмін на звільнення зі слідчих ізоляторів.

У складі військ РФ вони брали участь у бойових діях проти українських військових, зокрема виконували обов’язки стрільців, штурмовиків, розвідників-саперів, вогнеметників, операторів та водіїв.

Один із засуджених пройшов шлях від водія у так званій "народній міліції днр" до командира мотострілецького взводу. Він керував підлеглими та організовував перевезення військових вантажів у райони бойових дій.

Бойовики також передавали інформацію про позиції українських підрозділів, облаштовували укріплення, перевозили боєприпаси та брали участь у штурмах позицій Сил оборони України.

Деякі з них після поранень або самовільного залишення частин поверталися до окупаційних військ і продовжували воювати проти України.

Затримали засуджених українські військовослужбовці під час бойових дій у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

Нагадаємо, раніше на Куп’янщині правоохоронці викрили двох колаборантів, які під час окупації добровільно перейшли на бік ворога та очолили так звану "податкову службу".

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