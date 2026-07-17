Українські дрони на Північно-Слобожанському напрямку накрили росіян на лісосмузі

Фото: ДПСУ

Українські військові щодня продовжують нищити російську техніку. Прикордонники показали, як вони накрили вогнем ворога на лісосмузі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців підрозділу безпілотних систем PRIME 5 прикордонного загону, які захищають Україні на Південно-Слобожанському напрямку. Коли вони помітили автомобіль росіян, водій-окупант звернув у найближчу лісосмугу, сподіваючись там сховатись. Проте згодом їм довелось вистрибувати з машини на ходу, а їхнє авто перетворилось на купу брухту.

Виявилось, що це була не просто "зупинка", а справжній "сховок" окупантів. Спочатку знайшли там замаскований мотоцикл росіян, а потім генератор та запас пального.

"Наостанок з’явилися й самі господарі сховку. Двоє окупантів кинулися навтьоки до сусідньої лісосмуги, дорогою навіть спробували постріляти по українському дрону. Даремно. Влучити не вдалося, а от потрапити в кадр прикордонників – цілком", - кажуть українські захисники.

Нагадаємо, що раніше військово-Морські сили ЗС України спільно з ГУР знищили три ворожі морські безекіпажні катери (МБЕКи).