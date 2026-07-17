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17 липня 2026, 16:20

У Києві СБУ затримала колишню "віцемерку" окупованого Алчевська

17 липня 2026, 16:20
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Фото: СБУ
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Служба безпеки затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої частини території Луганщини. Після переїзду до столиці фігурантка сподівалась «загубитися» у місті як працівниця центру соціального обслуговування

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews.

Як з’ясувало розслідування, зловмисниця у 2014 році входила до складу забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти в Алчевську.

Після захоплення громади вона пішла на співпрацю з рашистами, які згодом призначили її "віцемером" тимчасово окупованого міста.

На цій "посаді" фігурантка виконувала доручення Кремля щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів РФ та нав'язування їм російського громадянства.

Також вона примушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ та переводити навчальний процес на "стандарти" країни-агресора.

Напередодні повномасштабної війни зловмисниця виїхала з Алчевська через особистий конфлікт з новим "мером" захопленої громади.

Згодом вона прибула до Києва і оселилася поблизу своїх дітей. У подальшому фігурантка приховала факти своєї співпраці з окупантами, щоб влаштуватися у територіальний центр соцобслуговування.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури нову підозру отримав колишній український правоохоронець, який після початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога та обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя.

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