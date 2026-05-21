Обстріл Сум: шестеро поранених, серед яких дитина
У Сумах внаслідок російського артилерійського обстрілу 21 травня постраждали шестеро людей, серед них — дитина, у якої медики зафіксували гостру реакцію на стрес
Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.
Російські війська завдали удару по житловому сектору та промисловій зоні міста.
Через загрозу повторних атак рятувальники неодноразово призупиняли роботи та переходили у безпечне місце.
Усі осередки займання після обстрілу ліквідовано.
Нагадаємо, що у четвер, 21 травня, в Сумах зафіксовано влучання у житловому секторі Ковпаківського району.
