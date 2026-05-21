21 травня 2026, 16:55

На Харківщині ворог атакував дроном поліцейських, які приїхали на виклик

Фото: Харківська міська рада
Працівники міського департаменту надзвичайних ситуацій евакуювали двох поліцейських, по службовому авто яких ударив російський FPV-дрон на кільцевій дорозі Харкова

Про це повідомила Харківська міська рада, передає RegioNews.

"Сьогодні вранці ворог завдав повторного удару по правоохоронцях, які працювали на місці ранкової ворожої атаки на вантажівку. Під час прямування на місце події співробітники Департаменту надзвичайних ситуацій помітили цих поліцейських. Правоохоронців оперативно евакуювали до безпечного місця", - йдеться у дописі.

Начальник патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко у коментарі Суспільному повідомив, що до удару поліцейські встигли відійти на безпечну відстань, тому не зазнали поранень під час повторного удару.

"Це звичайна практика росіян, вони уразили "ждуном", я так розумію, фуру. Виклик патрульним надійшов як ДТП. Приїхавши вже на місце, коли було вже зрозуміло, що це ураження саме FPV-дроном, прилетів повторний дрон і уразив наше авто", - розповів Левченко.

Нагадаємо, що вранці 21 травня російські військові атакували FPV-дроном вантажнівку під час руху у Харківському районі.

