Окупанти вдарили по аграрному бізнесу на Харківщині
На Харківщині у Великій Бабці російські війська 21 травня завдали ракетного удару по території аграрного підприємства
Про це повідомила голова Чугуївської громади Галина Мінаєва, передає RegioNews.
Внаслідок влучання було повністю знищено порожнє складське приміщення.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Пожежі після удару не виникло.
Нагадаємо, що у четвер, 21 травня, в Сумах зафіксовано влучання у житловому секторі Ковпаківського району.
