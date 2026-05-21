14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 17:15

На Буковині ухилянтам продавали "путівки" за кордон

21 травня 2026, 17:15
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Буковині викрили схему з ухилення від мобілізації. Організаторам загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у травні цього року 38-річний житель Миколаївської області та 28-річний житель Вінницької області організували схему нелегального трансферу військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Вони знайшли двох чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати з України. З кожного клієнта зловмисники просили по 12 тисяч доларів. Вони надали всі необхідні засоби, щоб подолати огородження на кордоні та провели для нього інструктаж. Проте їх затримали.

"Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ у Дніпрі викрила власницю місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації схема Чернівецька область
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
21 травня 2026, 14:55
Депутат міськради Харкова організував "трансфер" чоловіків до Румунії
21 травня 2026, 10:41
У Києві фейкові благодійні фонди заробляли на ухилянтах
20 травня 2026, 17:45
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Смертельна аварія на Київщині: дві іномарки влетіли в одна одну
21 травня 2026, 19:05
Вкрав майже 10 млн грн у військових: на Запоріжжі засудили офіцера-дезертира
21 травня 2026, 18:59
На Кіровоградщині викрили зловмисника, який утримував чоловіка в рабстві
21 травня 2026, 18:46
У Києві судитимуть водія, який на смерть збив 13-річну дівчинку
21 травня 2026, 18:45
На Київщині суддя допомагав "віджимати" квартири померлих
21 травня 2026, 18:41
Російські удари по Дружківці: четверо загиблих та п’ятеро поранених внаслідок атак
21 травня 2026, 18:18
Єрмак уперше показав електронний браслет під час засідання ВАКС
21 травня 2026, 18:05
Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинула 32-річна водійка, дитина у лікарні
21 травня 2026, 17:56
У Києві жінка "завалила" поштові відділення психотропами на мільйони гривень
21 травня 2026, 17:45
Вкрали понад 70 мільйонів на їжі для ЗСУ: СБУ викрила ділків - серед них екс-чиновник Міноборони
21 травня 2026, 17:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »