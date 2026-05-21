На Буковині ухилянтам продавали "путівки" за кордон

На Буковині викрили схему з ухилення від мобілізації. Організаторам загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Як з'ясували правоохоронці, у травні цього року 38-річний житель Миколаївської області та 28-річний житель Вінницької області організували схему нелегального трансферу військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Вони знайшли двох чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати з України. З кожного клієнта зловмисники просили по 12 тисяч доларів. Вони надали всі необхідні засоби, щоб подолати огородження на кордоні та провели для нього інструктаж. Проте їх затримали.

"Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

