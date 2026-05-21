"На подарунки податківцям": у Запоріжжі шахраї "розвели" підприємців на 700 тисяч гривень

Фото: Офіс Генерального прокурора

У запоріжжі правоохоронці викрили злочинну групу, що ошукала 17 суб'єктів господарювання на суму 700 тисяч гривень

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Встановлено, що мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши до протиправної діяльності ще двох осіб. Троє спільників телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Повідомляли, що незабаром очікується перевірка з "вищого” органу, і просили підприємців допомогти їм із подарунком або "накриттям столу” для перевіряючих.

Підприємці сприймали це як можливість убезпечити себе від майбутніх перевірок і перераховували кошти на вказані банківські картки.

Упродовж грудня 2024 - жовтня 2025 року на їх гачок потрапили 17 суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тис грн.

Організатор керував діяльністю групи та розподіляв отримані кошти. Інші двоє працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей.

Під час обшуків вилучено ноутбуки з базою даних суб’єктів господарювання, в якій містилась інформація про прибутки підприємств, контакти керівників і бухгалтерів. Крім цього, вилучено сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили аферистку, яка обманула військового. Вона виманила в нього понад 700 тисяч гривень.