"На подарунки податківцям": у Запоріжжі шахраї "розвели" підприємців на 700 тисяч гривень
У запоріжжі правоохоронці викрили злочинну групу, що ошукала 17 суб'єктів господарювання на суму 700 тисяч гривень
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Встановлено, що мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши до протиправної діяльності ще двох осіб. Троє спільників телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Повідомляли, що незабаром очікується перевірка з "вищого” органу, і просили підприємців допомогти їм із подарунком або "накриттям столу” для перевіряючих.
Підприємці сприймали це як можливість убезпечити себе від майбутніх перевірок і перераховували кошти на вказані банківські картки.
Упродовж грудня 2024 - жовтня 2025 року на їх гачок потрапили 17 суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тис грн.
Організатор керував діяльністю групи та розподіляв отримані кошти. Інші двоє працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей.
Під час обшуків вилучено ноутбуки з базою даних суб’єктів господарювання, в якій містилась інформація про прибутки підприємств, контакти керівників і бухгалтерів. Крім цього, вилучено сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.
Нагадаємо, раніше в Києві викрили аферистку, яка обманула військового. Вона виманила в нього понад 700 тисяч гривень.