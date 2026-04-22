Ребров більше не тренер збірної України: УАФ не продовжила контракт

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Українська асоціація футболу, передає RegioNews.

Контракт із фахівцем, який був розрахований до літа 2026 року, вирішили не продовжувати.

Зазначається, що рішення ухвалили після невдалого виступу збірної у плей-оф відбору, де українці поступилися збірній Швеції з рахунком 1:3 та втратили шанси на вихід до турніру.

Як відомо, Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Під його керівництвом команда вийшла на чемпіонат Європи 2024, однак на самому турнірі посіла останнє місце у групі. Також "синьо-жовті" стали другими у своїй групі дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Загалом під керівництвом Реброва збірна провела 34 матчі: здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.

Очікується, що нового головного тренера призначать до літа.

Читайте також: Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну