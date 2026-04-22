22 квітня 2026, 11:53

Ребров більше не тренер збірної України: УАФ не продовжила контракт

Фото: з відкритих джерел
Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної збірної Сергій Ребров

Про це повідомила Українська асоціація футболу, передає RegioNews.

Контракт із фахівцем, який був розрахований до літа 2026 року, вирішили не продовжувати.

Зазначається, що рішення ухвалили після невдалого виступу збірної у плей-оф відбору, де українці поступилися збірній Швеції з рахунком 1:3 та втратили шанси на вихід до турніру.

Як відомо, Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Під його керівництвом команда вийшла на чемпіонат Європи 2024, однак на самому турнірі посіла останнє місце у групі. Також "синьо-жовті" стали другими у своїй групі дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Загалом під керівництвом Реброва збірна провела 34 матчі: здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.

Очікується, що нового головного тренера призначать до літа.

Читайте також: Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Називав себе "генералом російської армії": що виявили в телефоні стрільця з Києва
22 квітня 2026, 12:08
Замах через GPS-трекер: в Одесі затримали агентку ФСБ
22 квітня 2026, 11:39
На Сумщині посилили відключення електроенергії через атаки РФ
22 квітня 2026, 11:14
Мережа U420 була одним із напрямів наркоугруповання "Хімпром": деталі схеми
22 квітня 2026, 10:54
РФ атакувала Україну 215 дронами: як відпрацювала ППО
22 квітня 2026, 10:35
Наркосиндикат "Хімпром" в Україні: понад 280 обшуків, вилучено товару на 75 млн грн
22 квітня 2026, 10:11
Росія атакувала залізницю в Запоріжжі: загинув помічник машиніста
22 квітня 2026, 09:43
Після удару РФ на Харківщині загорілося сільгосппідприємство
22 квітня 2026, 09:29
Сварка на дорозі в Києві: водій кілька разів вистрілив у пішохода
22 квітня 2026, 09:14
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
