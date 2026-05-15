Співачка ONUKA розповіла, скільки витрачає на місяць

Українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) зізналась, що її основний заробіток - це музика. Вона розповіла, як витрачає гроші під час війни.

Українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) розповіла, що зараз вона вона практично живе за кошт музики. Це продаж музики в кіно, рекламу, авторське право та гастролі. При цьому артистка зазначила, що відкладати кошти вона особливо не вміє.



На місяць вона витрачає мінімум 100 тисяч гривень. Із чоловіком Євгеном Філатовим у них бюджет спільний.

"Враховуючи садочки і лікарні, то базовий мінімум — 100 тисяч гривень. Нам з Євгеном дуже повезло, що ми є одне в одного. Аранжування, мелодії, тексти, запис — все у нас закрито. Єдине, що, можливо, коли записуємо інших музикантів, то це мінімально", - говорить ONUKA.

