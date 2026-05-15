07:59  15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
01:35  15 травня
Співачка ONUKA розповіла, скільки витрачає на місяць
00:35  15 травня
Продюсер гурту Бумбокс під час масованої атаки збив дрон
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 07:59

Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі

15 травня 2026, 07:59
Читайте также на русском языке
Фото: Corinne Cumming/EBU
Читайте также
на русском языке

14 травня на віденській сцені Wiener Stadthalle відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2026, за підсумками якого визначився повний склад фіналістів

Про це інформує "Суспільне Культура", передає RegioNews.

Представниця України, співачка Leléka (Вікторія Лелека), успішно пройшла відбір і потрапила до грандфіналу, який відбудеться 16 травня. Пісню Ridnym артиска виконала з бандуристом Ярославом Джусем.

Образ для співачки створювала дизайнерка Лілія Літковська. До роботи над ним також долучилася команда стилістки Маргарити Шекель. Перформанс України створила команда на чолі з режисером Іллею Дуциком.

За право вийти у фінал цього вечора змагалися 15 країн. Окрім України, до вирішального етапу пройшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Не змогли пройти далі Латвія, Азербайджан, Вірменія, Люксембург та Швейцарія.

До фіналу автоматично також потрапляють країни "Великої п’ятірки” — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія — а також країна-господарка конкурсу Австрія.

Перший півфінал відбувся 12 травня, за його підсумками фіналістами стали Бельгія, Хорватія, Фінляндія, Греція, Ізраїль, Литва, Молдова, Польща, Сербія та Швеція.

Фінал Євробачення-2026 пройде 16 травня у Відні.

Нагадаємо, Leléka перемогла на Національному відборі на Євробачення. Артистка виконала пісню Ridnym. Вона поєднує фолькджаз, артпоп і електроніку, струнний оркестр та бандуру. Члени журі та глядачі одностайно віддали артистці максимальні 10 балів.

Довідка: Leléka – сценічний псевдонім української співачки, аранжувальниці та кінокомпозиторки Вікторії Лелеки. Народилася в місті Шахтарське на Дніпровщині. Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві та під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі.

У 2016 році переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Leléka, навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена та здобула магістерську освіту з кінокомпозиції. Паралельно розвиває сольний артпроєкт Donba₴grl, а в Україні відома як авторка музики до серіалу "І будуть люди".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна конкурс Євробачення пісня Leléka бандура
Євробачення-2026: де дивитись і коли виступає Україна
14 травня 2026, 21:40
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Прикордонник постане перед судом за ДТП у Полтаві, в якій загинула жінка
15 травня 2026, 10:13
Росіяни атакували Запоріжжя: поцілили в промисловий об'єкт, є постраждалі
15 травня 2026, 09:58
$5 тис. за "кришування" бізнесу: на Прикарпатті затримали керівника слідчого відділу поліції
15 травня 2026, 09:53
Росіяни вдарили дроном по селу на Чернігівщині: постраждали матір і дитина
15 травня 2026, 09:47
Російські удари по Харківщині: 39 постраждалих, серед них – 9 дітей
15 травня 2026, 09:40
Росіяни атакували Україну 6 ракетами та 141 дроном: є влучання на шести локаціях
15 травня 2026, 09:34
На Буковині зупинили контрабанду електрокарів: вартість авто суттєво занизили
15 травня 2026, 09:26
Скандал в Ужгородському ТЦК: обшуки у керівництва та трьох фігурантів
15 травня 2026, 09:10
Росіяни атакували приміський поїзд на Запоріжжі: є поранені серед пасажирів
15 травня 2026, 08:59
У Дарницькому районі Києва завершили рятувальну операцію
15 травня 2026, 08:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Всі блоги »