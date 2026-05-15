Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі

14 травня на віденській сцені Wiener Stadthalle відбувся другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2026, за підсумками якого визначився повний склад фіналістів

Представниця України, співачка Leléka (Вікторія Лелека), успішно пройшла відбір і потрапила до грандфіналу, який відбудеться 16 травня. Пісню Ridnym артиска виконала з бандуристом Ярославом Джусем.

Образ для співачки створювала дизайнерка Лілія Літковська. До роботи над ним також долучилася команда стилістки Маргарити Шекель. Перформанс України створила команда на чолі з режисером Іллею Дуциком.

За право вийти у фінал цього вечора змагалися 15 країн. Окрім України, до вирішального етапу пройшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Не змогли пройти далі Латвія, Азербайджан, Вірменія, Люксембург та Швейцарія.

До фіналу автоматично також потрапляють країни "Великої п’ятірки” — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія — а також країна-господарка конкурсу Австрія.

Перший півфінал відбувся 12 травня, за його підсумками фіналістами стали Бельгія, Хорватія, Фінляндія, Греція, Ізраїль, Литва, Молдова, Польща, Сербія та Швеція.

Фінал Євробачення-2026 пройде 16 травня у Відні.

Нагадаємо, Leléka перемогла на Національному відборі на Євробачення. Артистка виконала пісню Ridnym. Вона поєднує фолькджаз, артпоп і електроніку, струнний оркестр та бандуру. Члени журі та глядачі одностайно віддали артистці максимальні 10 балів.

Довідка: Leléka – сценічний псевдонім української співачки, аранжувальниці та кінокомпозиторки Вікторії Лелеки. Народилася в місті Шахтарське на Дніпровщині. Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві та під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі.

У 2016 році переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Leléka, навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена та здобула магістерську освіту з кінокомпозиції. Паралельно розвиває сольний артпроєкт Donba₴grl, а в Україні відома як авторка музики до серіалу "І будуть люди".