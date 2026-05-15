Бюро економічної безпеки.

Перевізник із Грузії транспортував автовозом китайські автівки на адресу підприємства у Львові. Для зменшення митних платежів в документах була суттєво занижена вартість авто.

Спробу "зекономити" викрили під час огляду: в кабіні водія знайшли оригінальні документи, де вказана реальна ринкова вартість – близько 1 млн грн за кожну машину.

Правоохоронці вилучили електрокари, вантажівку та лафету.

Наразі триває досудове розслідування за фактом контрабанди. Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації схеми.

