Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго.

Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Хмельницьку, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 травня застосування обмежень електроенергії не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00. У вечірні години – з 18:00 до 22:00 – навпаки, використовувати електроенергію ощадливо Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня РФ атакувала Україну п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 та 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".