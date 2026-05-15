15 травня
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
15 травня
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
15 травня 2026, 11:12

Через атаки РФ на енергообʼєкти є знеструмлення у 8 областях – Міненерго

Фото: pixabay
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Хмельницьку, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 травня застосування обмежень електроенергії не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00. У вечірні години – з 18:00 до 22:00 – навпаки, використовувати електроенергію ощадливо Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня РФ атакувала Україну п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 та 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Україна війна обстріли енергооб'єкти енергопостачання енергосистема знеструмлення
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві російська ракета забрала життя 12-річної доньки загиблого захисника
15 травня 2026, 13:36
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
15 травня 2026, 13:10
На Київщині сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
15 травня 2026, 13:02
Російські БпЛА атакували громаду на Сумщині – є постраждалі
15 травня 2026, 12:46
Від 21 до 62 років: кого вдалось повернути під час першого етапу обміну "1000 на 1000"
15 травня 2026, 12:36
"Плівки Міндіча": в НБУ підтвердили візити Василя Веселого
15 травня 2026, 12:22
Контроль відновлено: ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині
15 травня 2026, 11:52
Дзеркальна відповідь: єдиний спосіб зупинити агресора
15 травня 2026, 11:46
У Львові підвищили вартість проїзду у громадському транспорті
15 травня 2026, 11:22
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
15 травня 2026, 11:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Тетяна Ніколаєнко
Микола Княжицький
Валерій Пекар
