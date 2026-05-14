Міндіч-гейт: керівник АОЗ розповів, як міністр оборони возив його на "таємні квартири" до постачальників

На засіданні комісії Олексія Гончаренка керівник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов дав свідчення щодо міністра оборони Рустема Умєрова у справі про закупівлю бронежилетів

На засіданні комісії Олексія Гончаренка керівник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов дав свідчення щодо міністра оборони Рустема Умєрова у справі про закупівлю бронежилетів

Фото: Тетяна Ниіколаєнко

Єрмак у СІЗО - це звісно подія року. Але вчора значно цікавіше відбувалось на комісії Олексій Гончаренко.

Зокрема, на ній був присутній керівник АОЗ Арсен Жумаділов і він розповів цікаве про броніки Міндіча з того, що не потрапило на записи.

Арсен розповів, що дізнався про те, що за ізраїльськими бронежилетами стоїть Міндіч у березні 2025 року, тобто за місяць після підписання контракту. Але цікаво, як це сталось.

Жумаділову подзвонив міністр Умєров, сказав вийти з дому і повіз на якусь квартиру, де були Міндіч та ще один громадянин Ізраїлю. Говорили нібито англійською. Про що? Керівник АОЗ не памʼятає.

Але питання від телеглядача знатокам: так а як він дізнався тоді, що це бронежилети Міндіча? Вочевидь, на зустрічі у Міндіча говорили не тільки про погоду.

І Жумаділов це визнає далі.

"Він (Міндіч) просто спитав: от є контракт по бронежилетах, ми в нього вклались, а що там буде по ньому? Я сказав: як буде контроль якості, що буде на прийомці — оте буде, і все. Якщо вони будуть якісні, вони будуть прийняті, за них буде сплачено. Якщо не будуть якісні, то не будуть прийняті, і за них не буде сплачено".

А тепер дивимось на ситуацію загалом.

Навряд чи є нормальним, що міністр ходить на посиденьки до особи, яка асоціює себе з кількома контрактами Міноборони і яка постійно ниє, що він вклав 7 мільйонів доларів, а тому бронежилети треба прийняти. Та ще й тягне за собою керівника агенції.

Це очевидно про конфлікт інтересів.

Друга історія - якість. Жумаділов теж підтвердив пробеми якості бронежилетів від першої поставки.

З квітня, коли прийшли 5000 бронежилетів, стає зрозуміло, що бронежилети не відповідають вимогам і тому, що написано в акті по габаритам.

Наразі аудитом наглядової ДОТ встановлено, що Мілікон, не отримавши висновку ЦУКЯ, завіз і розмитнив дві партії бронежилетів у кількості 5000.

А тепер згадаємо: у березні приходить моніторинг ДАСУ і він вимагає розірвати контракт, бо в ньому на думку ДАСУ використані неналежні документи ( акт відповіднодності на іншу компанію "Фортеця захисту").

На минулому засіданні іншої ТСК Ярослав Железняк зачитав розмову фігурантів Міндіч-гейту, з якої випливає, що вони знали, що завезли фуфло. Але робили все, щоб його прийняли.

До речі, Арсен підтвердив той епізод, де міністр йому дзвонив, який озвучив Михайло Ткач.

Вочевидь, нас ще чекає багато цікавого.

Розповідь Арсена послухайте - вона епічна. І напевно в іншій країні доля такого міністра оборони склалась би геть інакше.