Росіяни атакували Запоріжжя: поцілили в промисловий об'єкт, є постраждалі
Вранці 15 травня російські військові завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури у Запоріжжі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджена цистерна з паливно-мастильними матеріалами – над містом видно чорний дим.
Попередньо, травмовані три людини. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 15 травня ворог завдав удару безпілотником по приміському поїзду у Вільнянську Запорізької області. Двоє пасажирів отримали осколкові поранення.
