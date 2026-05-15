$5 тис. за "кришування" бізнесу: на Прикарпатті затримали керівника слідчого відділу поліції

На Івано-Франківщині повідомлено про підозру заступнику начальника відділу поліції – начальнику слідчого відділу одного з підрозділів Надвірнянського РВП ГУНП

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж березня-квітня 2026 року правоохоронець вимагав у місцевого підприємця 5 000 доларів США. За ці кошти він обіцяв не втручатися у господарську діяльність та не ініціювати кримінальне переслідування його брата.

Встановлено, що родич підприємця фігурував у провадженні щодо ймовірного подання фіктивних документів до одного з районних ТЦК та СП. За даними слідства, посадовець також чинив психологічний тиск, погрожуючи пришвидшеною мобілізацією.

Для отримання коштів він залучив посередника. Під контролем правоохоронців підприємець передав обумовлену суму на території автозаправної станції в Коломиї, після чого фігуранта затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Також перевіряється можлива причетність інших працівників поліції.

