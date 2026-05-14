Адвокат Єрмака розповів, як невідомі "скидаються" на заставу для екскерівника Офісу Президента
На заставу для екскерівника Офісу Президента України Андрія Єрмака вдалося вже зібрати частину необхідної суми
Про це заявив його адвокат Ігор Фомін в етері Радіо Свобода, передає RegioNews.
"Ще не маю копій платіжних доручень, що платежі пройшли. Але знаю, що 30 мільйонів ще заплатили – це 100%, і, здається, ще 19 мільйонів. Маю надію, що половину вже зібрали, і завтра вже вся сума буде на рахунку”, – сказав Фомін.
Адвокат відмовився назвати людей, які заплатили ці гроші.
"Триває робота. Багато людей нам телефонує. Є маленькі суми. Ми нікому не відмовляємо. Є більші суми. Але ж є проблеми не тільки з людьми, є проблеми з банками. Це досить складно, зараз так система працює, що досить складно здійснити цей платіж", – пояснив захисник.
Також адвокат підтвердив, що наразі Єрмак перебуває у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.
Днями Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.
11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.
Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".
Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".
Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.
