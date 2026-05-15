15 травня 2026, 11:19

Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали

Фото: Національна поліція
В Охтирці Сумської області поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув одномісячний хлопчик

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася пізно ввечері 14 травня на вулиці Холодноярській. Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля Honda зіткнувся з автомобілем BMW. Після удару його авто виїхало на узбіччя та врізалося у припарковані транспортні засоби.

У салоні Honda перебували жінка та троє малолітніх дітей водія. Внаслідок ДТП загинув одномісячний хлопчик. Ще двоє дітей віком 3 та 4 роки дістали тілесні ушкодження, одну з них госпіталізували.

За даними поліції, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в процесуальному порядку.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині на трасі сталася масштабна ДТП – зіткнулися п'ять авто. Внаслідок ДТП травми отримала 36-річна жінка. Її госпіталізували. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Сумська область ДТП смертельна ДТП немовля водій алкогольне сп'яніння
