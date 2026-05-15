15 травня 2026, 10:51

287 людей у неволі на Дніпропетровщині: справу "реабцентрів" передали до суду

Фото: Прокуратура України
На Дніпропетровщині скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи, які, за даними слідства, створили мережу незаконних "реабілітаційних центрів" у Жовтих Водах та Шахтарському

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що три заклади працювали з 2023 року без необхідних ліцензій та дозволів на медичну або реабілітаційну діяльність. Попри це, родичі сплачували від 6 тисяч гривень за утримання однієї особи, вважаючи, що їхні близькі отримують лікування від залежностей.

Насправді, за даними слідства, людей утримували проти їхньої волі: у них забирали документи, обмежували пересування, постійно контролювали та не дозволяли залишати приміщення.

Загалом у цих закладах перебували 287 осіб, серед яких семеро неповнолітніх – двоє дітей віком 14 і 15 років та п’ятеро 17-річних. Усіх неповнолітніх після викриття центрів повернули законним представникам.

Дії фігурантів кваліфіковано як незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів організованою групою. Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, ще в грудні 2025 року правоохоронці на Дніпропетровщині припинили діяльність незаконних реабілітаційних центрів, де утримували людей із залежностями, зокрема дітей, без будь-яких ліцензій. Діяльність установ організували четверо чоловіків.

