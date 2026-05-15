ДБР завершило розслідування щодо військовослужбовця Держприкордонслужби, який у березні 2026 року скоїв смертельну аварію в Полтаві. Обвинувальний акт переданий до суду

За даними слідства, 16 березня прикордонник перебував у місті у відпустці. Ввечері, керуючи власним авто, він перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу прямо перед пішохідним переходом. У цей час дорогу переходила група людей – автомобіль збив жінку, яка йшла останньою. Вона померла у "швидкій".

Експертиза підтвердила, що водій був тверезим.

Прикордонника судитимуть за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 9 травня у Черкасах військовий влаштував смертельну ДТП. В його крові було 1,9 проміле алкоголю – це майже у десять разів перевищує допустиму норму.