Від суботи, 16 травня, у Львові зміниться вартість проїзду у всьому громадському транспорті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міськраду.

Нова вартість проїзду:

при оплаті ЛеоКарт для студентів – 11,5 грн;

додатком або загальною ЛеоКарт – 23 грн;

банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грн;

готівкою – 30 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку становитиме 23 грн, а при оплаті готівкою – 30 грн.

Студентський абонемент на всі види транспорту – 575 грн, загальний абонемент на всі види транспорту – 1150 грн.

Штраф за безквитковий проїзд – 520 грн грн.

Зазначається, що зміна тарифів пов’язана зі стрімким подорожчанням пального: за рік ціна дизеля зросла з 48 до понад 90 грн за літр.

