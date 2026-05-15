У Львові підвищили вартість проїзду у громадському транспорті
Від суботи, 16 травня, у Львові зміниться вартість проїзду у всьому громадському транспорті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міськраду.
Нова вартість проїзду:
- при оплаті ЛеоКарт для студентів – 11,5 грн;
-
додатком або загальною ЛеоКарт – 23 грн;
- банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грн;
- готівкою – 30 грн.
Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку становитиме 23 грн, а при оплаті готівкою – 30 грн.
Студентський абонемент на всі види транспорту – 575 грн, загальний абонемент на всі види транспорту – 1150 грн.
Штраф за безквитковий проїзд – 520 грн грн.
Зазначається, що зміна тарифів пов’язана зі стрімким подорожчанням пального: за рік ціна дизеля зросла з 48 до понад 90 грн за літр.
