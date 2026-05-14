14 травня 2026, 22:52

Справи про кооператив "Династія": Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту

Фото ілюстративне
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,6 млн гривень співвласнику житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег" Геннадію Опальчуку

Про це повідомляє ВАКС, передає RegioNews.

"ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10,6 млн гривень до директора одного з ТОВ, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перердбаченого ч. 3 ст. 209 КК України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Суспільне, йдеться про співвласника житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег" Геннадія Опальчука.

Визначену судом суму Опальчук має внести протягом п’яти днів.

Також фігурант зобов’язаний прибувати до суду та детективів, здати закордонний паспорт. Залишати Київ без дозволу йому заборонено.

За інформацією Суспільного, Опальчук є фігурантом справи про ймовірну легалізацію незаконно отриманих коштів у межах діяльності організованої групи, пов’язаної з будівництвом житлових об’єктів. Розслідування стосується, зокрема, житлового кооперативу "Династія".

Прокурор просив застосувати до Опальчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 20 млн гривень. Однак суд не погодився з клопотанням.

Нагадаємо, що на заставу для екскерівника Офісу Президента України Андрія Єрмака вдалося вже зібрати частину необхідної суми.

Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

Днями Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

