У п'ятницю, 15 травня, відбувся перший етап обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Додому повернулися 205 воїнів Збройних сил, Нацгвардії та прикордонної служби

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість з них перебували в російському полоні з 2022 року.

Бійці обороняли Маріуполь та "Азовсталь", воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, а також захищали ЧАЕС.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Україна за посередництва США отримала згоду Росії на обмін військовополонених у форматі "1000 на 1000".