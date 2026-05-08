08 травня 2026, 14:15

На Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я

Фото: поліція
Поліцейські повідомили про підозру 25-річному військовослужбовцю, який намагався допомогти групі чоловіків нелегально виїхати з України. Схему викрили прикордонники в Подільському районі Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділок діяв разом зі спільником. Військовий забрав на Київщині та Черкащині трьох чоловіків віком від 24 до 46 років, яких підшукав спільник, і за маршрутом останнього привіз їх на власному авто до кордону з невизнаним Придністров’ям. Далі чоловіки мали перетнути кордон пішки за наданими інструкціями.

Правоохоронці затримали водія, вилучили його телефон та автомобіль. Вирішується питання щодо накладення судом арешту на машину.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 240 тисяч гривень.

Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

На трьох пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Наразі правоохоронці встановлюють особу спільника затриманого.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Вартість "послуг" сягала до 25 тисяч доларів.

