08 травня 2026, 12:52

У дитсадку Львова спалах кишкової інфекції: підтверджено два випадки сальмонельозу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Львові триває епідеміологічне розслідування через спалах гострої кишкової інфекції в одному з дошкільних закладів міста

Про це інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Станом на 7 травня зареєстровано 8 випадків захворювання. Усі хворі перебувають в інфекційному стаціонарі.

У пацієнтів спостерігаються характерні симптоми кишкової інфекції – нудота, блювання, діарея, біль у животі, загальна слабкість та підвищена температура.

За інформацією медиків, стан госпіталізованих оцінюється як середньої важкості. У двох випадках лабораторно підтверджено сальмонельоз.

Фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема, триває опитування хворих, батьків і контактних осіб, а також дослідження харчових продуктів, питної води та змивів із об’єктів у закладі.

Наразі джерело інфекції та фактори передачі встановлюються. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові одразу п'ятеро вихованців закладу дошкільної освіти №183 опинилися на лікарняних ліжках із симптомами гострої кишкової інфекції. Діти з різних вікових груп почали надходити до обласної інфекційної лікарні 5 та 6 травня.

