Співмешканка замначальника київської поліції веде бізнес з колаборантом - ЗМІ

Cпівмешканка першого заступника начальника ГУНП у м. Києві Артема Родигіна, за даними ЗМІ, стала вести спільний бізнес з Тарасом Чекурдою. Він раніше був засуджений за колабораційну діяльгність

Про це повідомляє Bihus.Info, передає RegioNews.

Артем Родигін обіймає посаду першого замначальника столичного главку. Також вважається, що він входить до числа найбільш наближених людей до очільника Нацполу Івана Вигівського.

У своїй декларації за минулий рік Артем Родигін вказав Тетяну Гураль як особу, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. Відомо, що раніше вона працювала слідчою в київській поліції. Після нещодавнього звільнення з правоохоронних органів відкрила адвокатське бюро та зайнялася аграрним бізнесом у Полтавській області.

За даними YouControl, навесні 2025 року Гураль стала співвласницею компаній "Райземінвест-2017” та "Вільховатське”, що займаються вирощуванням зернових, бобових і олійних культур на Полтавщині. На той час її бізнес-партнеркою стала Валерія Чекурда. Це мати бізнесмена Тараса Чекурди, якого у 2025 році визнали винним у колабораційній діяльності.

За даними слідства, після окупації частини Запорізької та Херсонської областей бізнес Чекурди – зокрема два дельфінарії з мережі "Оскар” – продовжив роботу у взаємодії з окупаційною владою РФ. Тобто, ці дельфінації перереєстрували за російським законодавством. Серед засновиць російських компаній-дельфінаріїв опинилися матір та дружина Чекурди. Коли Чекурда уклав угоду зі слідством, він визнав свою провину у колабораційній діяльності та отримав іспитовий строк.

Після смерті Валерії Чекурди бізнесмен офіційно "зайшов" у спільний аграрний бізнес із Тетяною Гураль. Журналісти зазначили, що кримінальне минуле нового партнера не збентежило жінку. За словами ЗМІ, "проблеми аграрного бізнесу Чекурди з правоохоронцями почали дивним чином зникати".

Зазначається, що ТОВ "Вільховатське” мала певні проблеми. Зокрема, у Полтавській області прокурори намагались арештувати землі підприємства. Позиція правоохоронців була в тому, що компанія, яка є правонаступницею старішого агропідприємства, переоформила земельні ділянки на підставі акта 1994 року, і цей документ нібито є застарілим та не дає права на переоформлення землі.

Однак навесні 2025 року Тетяна Гураль стала співвласницею "Вільховатського", а у вересня суд зняв арешт із земель компанії. У судових матеріалах зазначається, що слідчий нібито прочитав статут компанії, передавальний акт, судові рішення і вирішив закрити провадження. Згодом, у березні 2026 року, Гураль викупила у спільної з Чекурдою компанії частину цих земель – близько 40 гектарів.

У відповіді на запит журналістів перший заступник начальника поліції Києва заявив, що ані він, ані його співмешканка не знали про колабораційну діяльність Чекурди. Правоохоронець також засудив ведення бізнесу з колаборантами.

Він зазначив, що Тетяна Гураль врахує інформацію журналістів. Також він додав, що його вплив на поліцейських чи прокурорів з Полтавщини – відсутній.

