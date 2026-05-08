13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 14:25

Співмешканка замначальника київської поліції веде бізнес з колаборантом - ЗМІ

08 травня 2026, 14:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Cпівмешканка першого заступника начальника ГУНП у м. Києві Артема Родигіна, за даними ЗМІ, стала вести спільний бізнес з Тарасом Чекурдою. Він раніше був засуджений за колабораційну діяльгність

Про це повідомляє Bihus.Info, передає RegioNews.

Артем Родигін обіймає посаду першого замначальника столичного главку. Також вважається, що він входить до числа найбільш наближених людей до очільника Нацполу Івана Вигівського.

У своїй декларації за минулий рік Артем Родигін вказав Тетяну Гураль як особу, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. Відомо, що раніше вона працювала слідчою в київській поліції. Після нещодавнього звільнення з правоохоронних органів відкрила адвокатське бюро та зайнялася аграрним бізнесом у Полтавській області.

За даними YouControl, навесні 2025 року Гураль стала співвласницею компаній "Райземінвест-2017” та "Вільховатське”, що займаються вирощуванням зернових, бобових і олійних культур на Полтавщині. На той час її бізнес-партнеркою стала Валерія Чекурда. Це мати бізнесмена Тараса Чекурди, якого у 2025 році визнали винним у колабораційній діяльності.

За даними слідства, після окупації частини Запорізької та Херсонської областей бізнес Чекурди – зокрема два дельфінарії з мережі "Оскар” – продовжив роботу у взаємодії з окупаційною владою РФ. Тобто, ці дельфінації перереєстрували за російським законодавством. Серед засновиць російських компаній-дельфінаріїв опинилися матір та дружина Чекурди. Коли Чекурда уклав угоду зі слідством, він визнав свою провину у колабораційній діяльності та отримав іспитовий строк.

Після смерті Валерії Чекурди бізнесмен офіційно "зайшов" у спільний аграрний бізнес із Тетяною Гураль. Журналісти зазначили, що кримінальне минуле нового партнера не збентежило жінку. За словами ЗМІ, "проблеми аграрного бізнесу Чекурди з правоохоронцями почали дивним чином зникати".

Зазначається, що ТОВ "Вільховатське” мала певні проблеми. Зокрема, у Полтавській області прокурори намагались арештувати землі підприємства. Позиція правоохоронців була в тому, що компанія, яка є правонаступницею старішого агропідприємства, переоформила земельні ділянки на підставі акта 1994 року, і цей документ нібито є застарілим та не дає права на переоформлення землі.

Однак навесні 2025 року Тетяна Гураль стала співвласницею "Вільховатського", а у вересня суд зняв арешт із земель компанії. У судових матеріалах зазначається, що слідчий нібито прочитав статут компанії, передавальний акт, судові рішення і вирішив закрити провадження. Згодом, у березні 2026 року, Гураль викупила у спільної з Чекурдою компанії частину цих земель – близько 40 гектарів.

У відповіді на запит журналістів перший заступник начальника поліції Києва заявив, що ані він, ані його співмешканка не знали про колабораційну діяльність Чекурди. Правоохоронець також засудив ведення бізнесу з колаборантами.

Він зазначив, що Тетяна Гураль врахує інформацію журналістів. Також він додав, що його вплив на поліцейських чи прокурорів з Полтавщини – відсутній.

Нагадаємо, раніше суддя одного з апеляційних судів отримав підозру від НАБУ і САП. Йдеться про незаконне збагачення та недостовірне декларування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування майно
Майно на 4,8 млн грн: начальник податкової Полтавщини під прицілом САП
08 травня 2026, 10:36
Обшуки в університеті Поплавського: з'явилися нові деталі
07 травня 2026, 13:54
"Військовим не здаємо": як ріелтори заробляють на захисниках
01 травня 2026, 18:40
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн
08 травня 2026, 14:43
На Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я
08 травня 2026, 14:15
Третя серія "плівок Міндіча": нові деталі втечі Цукермана і Міндіча (Оновлено)
08 травня 2026, 14:07
"Азов" показав удари по техніці РФ у Маріуполі: місто "патрулюють" дрони
08 травня 2026, 13:47
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
08 травня 2026, 13:30
Підрив автівки військового у Дніпрі: одного з виконавців затримали під час спроби втечі за кордон
08 травня 2026, 13:17
Парад Путіна без Сі: куди зникли союзники Кремля
08 травня 2026, 13:11
У Дніпрі жінка закінчила сварку з чоловіком смертельним ударом ножем
08 травня 2026, 13:00
У дитсадку Львова спалах кишкової інфекції: підтверджено два випадки сальмонельозу
08 травня 2026, 12:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »