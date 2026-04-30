11:05  30 квітня
"Не бреши": у Раді Безугла втрутилася у виступ Федієнка
08:49  30 квітня
У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
07:57  30 квітня
У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2026, 13:25

Скандал із маєтками "Вови" та "Андрія": в ОП відмовилися коментувати розслідування

30 квітня 2026, 13:25
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Офісі Президента коротко відреагували на резонансне розслідування щодо будівництв елітних маєтків у кооперативі "Династія" для керівництва держави

Про це повідомила журналістка Олена Трибушна у Facebook, посилаючись на комунікацію з представниками ОП, передає RegioNews.

За її словами, після оприлюднення матеріалів із записами про осіб, яких у них називають "Вова" та "Андрій", публічної реакції від Офісу Президента протягом дня не було.

"Ніби нічого не відбувається. Ніби і не існує ніякого "кооперативу Династія", ніби не існує ніяких чотирьох маєтків для чотирьох кумів, друзів і бізнес-партнерів. Ніби не було ніяких "плівок", – зазначила Трибушна.

Журналістка розповіла, що звернулася з низкою запитань через офіційний канал комунікації з пресслужбою президента, зокрема щодо можливого зв’язку згаданих осіб із будівництвом у кооперативі "Династія", а також щодо обізнаності керівництва держави про ці об’єкти.

Скриншот із відео

Відповідь Офісу Президента була лаконічною: "Не коментуємо".

"Дійсно, що тут тепер скажеш. Йшла війна, гинули люди, провалювалися контрнаступи, "фортеця Бахмут", "фортеця Покровськ ", військовим 4 роки немає за що підвищувати виплати…", – наголосила Трибушна.

Нагадаємо, видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Всі відео »
Всі публікації »
Всі блоги »