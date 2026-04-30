Скандал із маєтками "Вови" та "Андрія": в ОП відмовилися коментувати розслідування

В Офісі Президента коротко відреагували на резонансне розслідування щодо будівництв елітних маєтків у кооперативі "Династія" для керівництва держави

Про це повідомила журналістка Олена Трибушна у Facebook, посилаючись на комунікацію з представниками ОП, передає RegioNews.

За її словами, після оприлюднення матеріалів із записами про осіб, яких у них називають "Вова" та "Андрій", публічної реакції від Офісу Президента протягом дня не було.

"Ніби нічого не відбувається. Ніби і не існує ніякого "кооперативу Династія", ніби не існує ніяких чотирьох маєтків для чотирьох кумів, друзів і бізнес-партнерів. Ніби не було ніяких "плівок", – зазначила Трибушна.

Журналістка розповіла, що звернулася з низкою запитань через офіційний канал комунікації з пресслужбою президента, зокрема щодо можливого зв’язку згаданих осіб із будівництвом у кооперативі "Династія", а також щодо обізнаності керівництва держави про ці об’єкти.

Відповідь Офісу Президента була лаконічною: "Не коментуємо".

"Дійсно, що тут тепер скажеш. Йшла війна, гинули люди, провалювалися контрнаступи, "фортеця Бахмут", "фортеця Покровськ ", військовим 4 роки немає за що підвищувати виплати…", – наголосила Трибушна.

Нагадаємо, видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

