Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн
Правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили незаконне ввезення алкоголю без сплати податків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Організатори схеми використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україн, щоб оформлювати продукцію як вантаж для службового користування, який не підлягає оподаткуванню.
За такою схемою в країну завезли елітний алкоголь на суму понад 4 мільйони гривень.
Після проходження митниці товар не потрапляв до дипломатів, а розвозився по гаражах та складах для подальшого продажу вроздріб.
Наразі на вилучену продукцію накладений арешт.
Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру в контрабанді та незаконному збуті підакцизних товарів.
П’ятьом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді застави – майже 1 млн грн кожному.
Нагадаємо, у Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікованих алкоголю та тютюну. Під час обшуків правоохоронці вилучили продукцію на 2 млн грн.