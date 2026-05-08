Правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили незаконне ввезення алкоголю без сплати податків

Організатори схеми використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україн, щоб оформлювати продукцію як вантаж для службового користування, який не підлягає оподаткуванню.

За такою схемою в країну завезли елітний алкоголь на суму понад 4 мільйони гривень.

Після проходження митниці товар не потрапляв до дипломатів, а розвозився по гаражах та складах для подальшого продажу вроздріб.

Наразі на вилучену продукцію накладений арешт.

Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру в контрабанді та незаконному збуті підакцизних товарів.

П’ятьом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді застави – майже 1 млн грн кожному.

