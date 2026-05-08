08 травня 2026, 14:43

Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн

Фото: ОГП
Правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили незаконне ввезення алкоголю без сплати податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Організатори схеми використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україн, щоб оформлювати продукцію як вантаж для службового користування, який не підлягає оподаткуванню.

За такою схемою в країну завезли елітний алкоголь на суму понад 4 мільйони гривень.

Після проходження митниці товар не потрапляв до дипломатів, а розвозився по гаражах та складах для подальшого продажу вроздріб.

Наразі на вилучену продукцію накладений арешт.

Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру в контрабанді та незаконному збуті підакцизних товарів.

П’ятьом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді застави – майже 1 млн грн кожному.

Нагадаємо, у Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікованих алкоголю та тютюну. Під час обшуків правоохоронці вилучили продукцію на 2 млн грн.

Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
