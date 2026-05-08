13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 13:47

"Азов" показав удари по техніці РФ у Маріуполі: місто "патрулюють" дрони

08 травня 2026, 13:47
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Бійці 1-го корпусу Національної гвардії України полк "Азов" НГУ оприлюднили відео з тимчасово окупованого МаріуполЯ, зняте розвідувально-ударними безпілотниками

Про це інформує RegioNews.

На кадрах зафіксовано ураження російської військової техніки на дорогах міста, а також знакові локації Маріуполя – зокрема територію заводу "Азовсталь", будівлю драматичного театру, узбережжя та центральні вулиці.

У підрозділі заявили: ""Азов" вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде".

Також військові повідомили, що оператори дронів здійснюють спостереження та ураження цілей на глибину до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За їхніми словами, російські сили активно використовують дороги Маріуполя та околиць для переміщення особового складу та техніки.

У "Азові" наголосили, що продовжують формування так званої "санітарної зони" для російської логістики та планують розширювати глибину ураження цілей.

Нагадаємо, раніше бійці 100-ї ОМБр зафільмували, як у квітні 2025 року виглядає зруйнований окупантами Торецьк Донецької області. Колись квітуче місто шахтарів росіяни перетворили на "місто-привид".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти Донецька область Маріуполь техніка атака дрони Азов
Вибухи за 700 км від України: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту в Ярославлі
08 травня 2026, 09:35
Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині – DeepState
08 травня 2026, 07:30
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн
08 травня 2026, 14:43
Співмешканка замначальника київської поліції веде бізнес з колаборантом - ЗМІ
08 травня 2026, 14:25
На Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я
08 травня 2026, 14:15
Третя серія "плівок Міндіча": нові деталі втечі Цукермана і Міндіча (Оновлено)
08 травня 2026, 14:07
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
08 травня 2026, 13:30
Підрив автівки військового у Дніпрі: одного з виконавців затримали під час спроби втечі за кордон
08 травня 2026, 13:17
Парад Путіна без Сі: куди зникли союзники Кремля
08 травня 2026, 13:11
У Дніпрі жінка закінчила сварку з чоловіком смертельним ударом ножем
08 травня 2026, 13:00
У дитсадку Львова спалах кишкової інфекції: підтверджено два випадки сальмонельозу
08 травня 2026, 12:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »