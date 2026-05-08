"Азов" показав удари по техніці РФ у Маріуполі: місто "патрулюють" дрони

Скриншот із відео

На кадрах зафіксовано ураження російської військової техніки на дорогах міста, а також знакові локації Маріуполя – зокрема територію заводу "Азовсталь", будівлю драматичного театру, узбережжя та центральні вулиці.

У підрозділі заявили: ""Азов" вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде".

Також військові повідомили, що оператори дронів здійснюють спостереження та ураження цілей на глибину до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За їхніми словами, російські сили активно використовують дороги Маріуполя та околиць для переміщення особового складу та техніки.

У "Азові" наголосили, що продовжують формування так званої "санітарної зони" для російської логістики та планують розширювати глибину ураження цілей.

