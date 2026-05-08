У Дніпрі жінка закінчила сварку з чоловіком смертельним ударом ножем

У Дніпрі суд виніс вирок жінці, яка вбила чоловіка. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась наприкінці жовтня минулого року. У квартирі на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі посварилась пара. Під час конфлікту жінка схопила ніж та завдала чоловікові одного, але фатального удару в область грудної клітини. Він помер на місці, ще до приїзду медиків.

Суд призначив їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

