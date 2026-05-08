08 травня 2026, 13:17

Підрив автівки військового у Дніпрі: одного з виконавців затримали під час спроби втечі за кордон

Правоохоронці затримали двох молодиків, причетних до теракту в Соборному районі Дніпра

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури та СБУ.

Встановлено, що 21-річний та 22-річний мешканці Самарівського району працювали на російські спецслужби за грошову винагороду. Виконавці заклали під автівку військовослужбовця саморобну вибухівку та встановили поруч камеру для трансляції в реальному часі. Надалі куратор із РФ дистанційно привів пристрій у дію.

Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків.

Правоохоронці ідентифікували особи виконавців підриву. Одного з них затримали у Дніпрі. Іншого перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, припаркований автомобіль вибухнув у Соборному районі Дніпра в четвер, 7 травня, близько 7:30.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
