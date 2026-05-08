Правоохоронці затримали двох молодиків, причетних до теракту в Соборному районі Дніпра

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури та СБУ.

Встановлено, що 21-річний та 22-річний мешканці Самарівського району працювали на російські спецслужби за грошову винагороду. Виконавці заклали під автівку військовослужбовця саморобну вибухівку та встановили поруч камеру для трансляції в реальному часі. Надалі куратор із РФ дистанційно привів пристрій у дію.

Внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків.

Правоохоронці ідентифікували особи виконавців підриву. Одного з них затримали у Дніпрі. Іншого перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, припаркований автомобіль вибухнув у Соборному районі Дніпра в четвер, 7 травня, близько 7:30.