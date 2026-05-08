08 травня 2026, 08:22

На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо

Фото: Національна поліція
В Обухівському районі правоохоронці встановлюють обставини смертельного травмування жінки на залізниці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагічний випадок стався 6 травня у селі Здорівка Васильківської територіальної громади.

До поліції про подію повідомив медичний працівник. Попередньо встановлено, що поблизу станції Черкес електропотяг сполученням Київ – Васильків здійснив наїзд на 70-річну жінку, яка перебувала на залізничній колії.

За даними правоохоронців, машиніст подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак через значну швидкість уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути максимально уважними поблизу залізничних колій.

Нагадаємо, на Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку. 43-річну мешканка Львівського району раптово вийшла на колію. Від отриманих травм жінка загинула на місці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

