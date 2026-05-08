13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 13:30

Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало

08 травня 2026, 13:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом квітня 2026 року в Україні інфляція зросла до 8,6%. Стало відомо, що подорожчало найбільше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

Найбільше подорожчало пальне та мастила: ціни зросли на 7,9%. Вартість проїзду в автотранспорті зросла на 6,5%. При цьому хліб та хлібопродукти зросли в ціні на 5,2%.

Подешевшали на 3,4% яйця. Також впали в ціні масло (на 1,5%) та сир (на 0,5%).

Нагадаємо, в Україні також очікують подорожчання книг. Експерти галузі пояснили, що друкарні працюють на генераторах, дорожчає папір, бракує працівників. Все це призведе до скорочення накладів та зростання ціни книи на 20-30%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни економіка
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн
08 травня 2026, 14:43
Співмешканка замначальника київської поліції веде бізнес з колаборантом - ЗМІ
08 травня 2026, 14:25
На Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я
08 травня 2026, 14:15
Третя серія "плівок Міндіча": нові деталі втечі Цукермана і Міндіча (Оновлено)
08 травня 2026, 14:07
"Азов" показав удари по техніці РФ у Маріуполі: місто "патрулюють" дрони
08 травня 2026, 13:47
Підрив автівки військового у Дніпрі: одного з виконавців затримали під час спроби втечі за кордон
08 травня 2026, 13:17
Парад Путіна без Сі: куди зникли союзники Кремля
08 травня 2026, 13:11
У Дніпрі жінка закінчила сварку з чоловіком смертельним ударом ножем
08 травня 2026, 13:00
У дитсадку Львова спалах кишкової інфекції: підтверджено два випадки сальмонельозу
08 травня 2026, 12:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »