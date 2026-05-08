Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало

Фото з відкритих джерел

Протягом квітня 2026 року в Україні інфляція зросла до 8,6%. Стало відомо, що подорожчало найбільше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

Найбільше подорожчало пальне та мастила: ціни зросли на 7,9%. Вартість проїзду в автотранспорті зросла на 6,5%. При цьому хліб та хлібопродукти зросли в ціні на 5,2%.

Подешевшали на 3,4% яйця. Також впали в ціні масло (на 1,5%) та сир (на 0,5%).

Нагадаємо, в Україні також очікують подорожчання книг. Експерти галузі пояснили, що друкарні працюють на генераторах, дорожчає папір, бракує працівників. Все це призведе до скорочення накладів та зростання ціни книи на 20-30%.