Інцидент стався 7 травня близько 21:00 біля одного з магазинів у Шевченківському районі Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Пʼяний чоловік поводився агресивно у магазині, чим викликав обурення інших покупців. Вже на вулиці біля закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів. Двох потерпілих, 17-річного підлітка та 33-річного чоловіка, госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Першим на постріли зреагував оперативник карного розшуку, який проходив повз у позаробочий час. Він затримав стрільця та утримував його до приїзду колег.

Фігурантом виявився 42-річний військовослужбовець. Його затримали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ). Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

