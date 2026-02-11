14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 12:40

ЦПК звинуватив Фінмоніторинг у затягуванні розгляду запитів НАБУ

11 лютого 2026, 12:40
Фото: Фінмоніторинг
Служба фінансового моніторингу ігнорує або тривалий час розглядає запити НАБУ і неохоче перевіряє походження коштів, які вносять як заставу за фігурантів корупційних справ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції (ЦПК).

Водночас директор НАБУ Семен Кривонос під час зустрічі з журналістами зазначив, що Фінмон заблокував значну суму коштів, яку планували внести як заставу за одного з підозрюваних у справі "Мідас".

Як відомо, під вартою перебуває ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк. Він може вийти на свободу після внесення застави у розмірі 126 млн грн. Інші фігуранти справи раніше вийшли під заставу, яку Фінмон не блокував.

Читатйте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

Очільник САП Олександр Клименко, коментуючи ситуацію, зазначив, що співпраця між Фінмоном та НАБУ/САП могла б бути активнішою, а служба має потенціал робити більше.

У ЦПК також нагадали, що Фінмон очолює Філіп Пронін, який цього тижня не з'явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За даними ТСК, у 2025 році він провів 43 дні у закордонних відрядженнях, зокрема перебував у Мексиці, Танзанії та Швейцарії.

Офіційна позиція Служби фінансового моніторингу щодо цих зауважень наразі не оприлюднена.

Як відомо, 10 грудня 2025 року в Києві під будівлею комітетів Верховної Ради проходив мітинг із вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

