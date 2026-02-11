Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що під час конфлікту 17-річний місцевий житель підійшов до працівника поліції та вдарив його палицею по потилиці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

За інформацією у мережі, інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів. Юнак намагався завадити мобілізації свого знайомого.

Нагадаємо, 9 лютого у Черкасах чоловік кинув гранату у працівників ТЦК та поліцейських. Йому загрожує від 9 до 15 років увʼязнення.