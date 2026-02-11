У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
Інцидент стався вдень 10 лютого на одній із вулиць Вінниці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зазначається, що під час конфлікту 17-річний місцевий житель підійшов до працівника поліції та вдарив його палицею по потилиці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
За інформацією у мережі, інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів. Юнак намагався завадити мобілізації свого знайомого.
Нагадаємо, 9 лютого у Черкасах чоловік кинув гранату у працівників ТЦК та поліцейських. Йому загрожує від 9 до 15 років увʼязнення.
