Фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

З серпня 2023-го до жовтня 2025 року обвинувачена, яка відповідала за нарахування зарплат і премій працівникам закладів освіти Дарницького району, щомісяця підробляла платіжки. Вона замінювала реквізити освітян на власні рахунки. Жінка нараховувала собі виплати за вигадані лікарняні, премії та роботу за сумісництвом, яких насправді не було. У такий спосіб вона привласнила майже 2 млн грн.

Бухгалтерку вже звільнили з роботи. Свої дії жінка пояснила фінансовими труднощами.

Наразі обвинувальний акт відносно колишньої бухгалтерки направлений до суду.

Фігурантку судитимуть за ч. 5 ст. 190 КК України (заволодіння грошима шляхом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах). Їй загрожує від 5 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці передали до суду справу щодо колишнього начальника однієї з лікарень Маневицької селищної ради та директора підрядної фірми. Їх звинувачують у махінаціях на 1,6 млн грн на "ковідних" закупівлях.