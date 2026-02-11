У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
Прикордонники викрили спробу незаконного ввезення великої партії електронних сигарет через пункт пропуску "Порубне"
Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Контрабанду намагався завезти 40-річний українець, який повертався додому з Румунії на власному мікроавтобусі. Оперативники заздалегідь знали про його наміри, тому ініціювали ретельну перевірку авто.
Під час огляду в багажнику знайшли 14 тисяч електронних сигарет. За попередніми оцінками, вартість товару перевищує 5 мільйонів гривень.
Весь товар вилучили та передали працівникам митниці.
Нагадаємо, раніше у Волинській області викрили двох жителів регіону, які організували масштабний незаконний збут контрафактних сигарет. Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків становить 5,5 млн грн.